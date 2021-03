Eine Kombination aus Grill und Feuerstelle sorgt für gesellige Abende im Garten

brilon-totallokal: Egal ob an kalten Wintertagen oder in einer lauwarmen Sommernacht: Es gibt nichts Schöneres, als gemeinsam mit Freunden oder der Familie ein leckeres Barbecue zu genießen. Mit dem BANDIT Fireplace von Moesta-BBQ gehören die Zeiten, in denen das Gemüse in der Küche schmort, während draußen bereits das Fleisch brutzelt, der Vergangenheit an.

Getreu dem Motto „Gemeinsam genießen“ vereint der BANDIT eine gesellige Feuerstelle mit einem multifunktionalen Grill. Mit seinem stabilen Standfuß dient das Modell z. B. als Untergestell für die BBQ Disk. Im Nu verwandelt die gusseiserne Platte die Feuertonne in eine Plancha mit unterschiedlichen Temperaturzonen. Baguette aufknuspern, Grillgut warmhalten oder Gemüse rösten – das komplette Essen lässt sich gemeinsam an einem Ort zubereiten. Der an der Front sichtbare Moesta-BBQ Stier sorgt nicht nur für die benötigte Luftzufuhr, sondern erzeugt auch ein atmosphärisches Flackern des Feuers. Den einzigartigen, urigen Look komplettiert der verarbeitete Corten Stahl, der Rost nur an der Oberfläche zulässt. Perfekt in die Tonne eingepasste, massive Grill- und Kohlenroste komplettieren den Funktionsumfang der vielseitigen Kombi-Variante.

Wem das noch nicht genügt, der hat an der umlaufenden Reling z. B. die Möglichkeit, optionale Bambusbretter als Ablagefläche hinzuzufügen. Durch einen Trichter fallen Glut oder Asche übrigens direkt in eine integrierte Schublade. Das anschließende Entleeren wird damit zum Kinderspiel!

Weitere Informationen gibt es unter www.moesta-bbq.de.

Bild: Gemeinsam genießen: Der BANDIT vereint gesellige Feuerstelle mit multifunktionalem Grill. Massive, perfekt in die Feuertonne eingepasste Roste komplettieren den Funktionsumfang der vielseitigen Kombi-Variante.

Fotocredit: epr/MOESTA-BBQ

Quelle: MOESTA-BBQ GmbH

