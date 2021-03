Webinar mit IHK-Zertifikat

brilon-totallokal: Am Ende eines Geschäftsjahres steht der Jahresabschluss. Für Unternehmen ist es elementar, ihre finanzielle Lage zu kennen und den Erfolg des Unternehmens stetig zu messen. Der Jahresabschluss ist die maßgebliche Grundlage für die Besteuerung, das Controlling und die Kommunikation mit Banken. Er bildet den Abschluss der Buchhaltung und eine Zusammenstellung von Dokumenten zur Rechnungslegung, Prüfung, Bestätigung und Veröffentlichung.

Das Webinar des IHK-Bildungsinstituts vermittelt vertieftes praxisnahes Wissen in der Finanzbuchführung zu den Themen Jahresabschluss, Bilanz und Bewertung. Start ist am 12. April. Teilnehmer sind nach dem Kurs in der Lage, komplexe Vorgänge buchhalterisch einzuordnen, zu erfassen und einfache Abschlussarbeiten eigenständig durchführen. Durch das Wissen wird zusätzlich die Zusammenarbeit mit der externen Steuerberatung vereinfacht.

Der Kurs sowie der IHK-Zertifikatstest finden komplett online statt. Die Teilnehmer erhalten nach dem Abschluss des Lehrgangs und bestandenem Abschlusstest das IHK-Zertifikat “Jahresabschluss, Bilanz und Bewertung (IHK)”.

Infos zu Fördermöglichkeiten und entsprechende Anmeldeunterlagen können erfragt werden bei Marc Hannuschka, Tel. 02931 878269 oder unter [email protected].

Quelle: Industrie- und Handelskammer Arnsberg Hellweg-Sauerland

