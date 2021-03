In den Ruhestand verabschiedet

Birgit Dittrich-Kostädt, langjährige Verbands- und Bildungsreferentin der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen, wurde Ende März – coronabedingt im kleinen Kreis, aber mit viel schriftlichem Zuspruch gesammelt in einer „kleinen Schatzkiste“ – in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

brilon-totallokal: Soest/Westfalen: „Seit 35 Jahren habe ich als hauptamtliche pädagogische Mitarbeiterin bei der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen e.V. in den Bereichen der Erwachsenenbildung und der verbandlichen Frauenarbeit gearbeitet. Die Verbindung von Bildungsarbeit und verbandlicher Frauenarbeit war mir immer sehr wichtig. Hierfür stehen nicht zuletzt die langjährige Arbeit am Jahresthema und die Angebote für Gruppenleiterinnen. Jetzt ist es aber an der Zeit „Tschüss“ zu sagen… Ein bisschen wehmütig ist mir schon, aber die Freude auf die Zeit, die vor mir liegt, überwiegt. Für die langjährige vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit bedanke ich mich ganz herzlich. Ich denke sehr gerne an diese Zeit mit den zahlreichen Begegnungen und Gesprächen auf allen Verbandsebenen zurück“, lässt sie all jene wissen, die nicht bei der Verabschiedung dabei sein konnten.

Birgit Dittrich-Kostädt freut sich über die zahlreichen guten Wünsche für ihren Ruhestand.

