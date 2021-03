Neuer Service kommt gut an: Schon mehr als 100 Online-Terminbuchungen bei der Stadt Olsberg

brilon-totallokal: Olsberg: Der neue Service der Stadt Olsberg kommt gut an bei den Bürgerinnen und Bürgern: Für einige Dienstleistungen, die einen persönlichen Besuch erforderlich machen, kann bequem per Internet zuvor ein Termin vereinbart werden. Das nutzten in den ersten vier Wochen bereits über 100 Interessierte.

Möglich wird das durch eine spezielle Online-Plattform, die über die Internetseite www.olsberg.de unter „Termin jetzt online buchen“ aufgerufen werden kann. Hier finden Interessierte eine Übersicht über die Dienstleistungen, für welche die neue Online-Terminvereinbarung möglich ist. Neben An- und Abmeldungen gilt dies unter anderem auch für Ummeldungen, Adressänderungen auf dem Fahrzeugschein, Ausweise und Pässe sowie Anträge im Jobcenter oder im Sozialbereich. Praktisch: Bei der Buchung werden für die jeweiligen Dienstleistungen nicht nur die buchbaren Tage, sondern am jeweiligen Tag auch Zeitfenster angezeigt. Nach der Angabe der persönlichen Daten bekommen die Bürgerinnen eine Terminbestätigung sowie auf Wunsch auch eine Terminerinnerung per E-Mail, die auf einen Zeitpunkt von zwei Wochen bis zu einer Stunde vor dem gebuchten Termin eingestellt werden kann.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Wartezeiten werden vermieden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung können sich gezielt auf das jeweilige Anliegen vorbereiten. Eine Terminbuchung ist rund um die Uhr möglich – an jedem Wochentag. Auf der Homepage www.olsberg.de ist die neue Möglichkeit zur Terminbuchung direkt im Startbereich verlinkt.

Termine können nur für Dienstleistungen gebucht werden, für die ein persönliches Erscheinen im Rathaus unbedingt erforderlich ist. Für mehr als 50 weitere Services gibt es seit einiger Zeit schon das Online-Bürgerserviceportal „Mein Olsberg“. Bürgerinnen und Bürger der Stadt Olsberg können hier unabhängig von Öffnungszeiten bequem von zu Hause aus zum Beispiel bei der Stadtverwaltung standesamtliche Urkunden oder – beim Bundesamt für Justiz – ein Führungszeugnis anfordern. Ebenso können sie ein Gewerbe an- oder ummelden, eine Rentenauskunft beantragen oder Services rund um die Stadtbücherei nutzen. Zu finden ist „Mein Olsberg“ über einen eigenen Button in der Rubrik „Online-Dienste“ auf der Homepage www.olsberg.de.

Quelle: Stadt Olsberg

