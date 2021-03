Schulprojekt Juniorwahl 2021: Bundestagswahl in Schulen gestalten und ausprobieren

Jugendliche unter 18 Jahre dürfen zwar nicht an der Bundestagswahl teilnehmen, aber das bundesweite Schulprojekt „Juniorwahl“ bietet Schüler*innen ab der 7. Klasse die Möglichkeit, Demokratie trotzdem schon einmal zu erproben.

brilon-totallokal: Einen Monat vor der Bundestagswahl am 26. September können sich Schüler*innen gemeinsam hierauf vorbereiten und somit den Überblick über den Ablauf, wichtige Begriffe, und Hintergründe gewinnen. Das Projekt bietet die wertvolle Möglichkeit, sich bereits mit den Parteien zu beschäftigen und politische Meinungen mit Freunden, Familie und Klassenkameraden auszutauschen.

Zusätzlich zur Wahlvorbereitung können die Klassen Wahlverzeichnisse anlegen, Stimmen auszählen und Wahlbenachrichtigungen erhalten. Abschließend wird dann parallel zur Bundestagswahl am 26. September das Kreuz bei der Juniorwahl gemacht. Spannend bis zum Schluss bleibt es am Wahlsonntag auch für die Juniorwahlen, da diese Ergebnisse zusammen mit den Ergebnissen der Bundestagswahl bekannt gegeben werden! So erfahren die jungen Teilnehmer, wer bei ihnen das Rennen gemacht hätte.

„Eine tolle Erfahrung für noch nicht wahlberechtigt Schüler einen Einblick zu bekommen und Demokratie vom Anfang bis zum Ende mitzuerleben und zu gestalten. Ich würde mich freuen, wenn die ein oder andere Schule im Sauerland das Projekt ansprechend findet und daran teilnimmt“, so der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete und Fraktionsvize Dirk Wiese.

Die Juniorwahl wird seit 1999 bundesweit durchgeführt und richtet sich an die Klassenstufen 7 bis 13 an allen Schulformen der Sekundarstufen I und II sowie Berufsschulen. Das Projekt ist ein kostenloses Angebot zur politischen Bildung. Mehr Informationen zum Ablauf und zur Anmeldung finden sich auf: www.juniorwahl.de.

