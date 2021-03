Betreuerinnen und Betreuer für beliebte Olsberger Ferienfreizeiten im Sommer gesucht

Die beliebte Ferienfreizeit während der Sommerferien soll in diesem Jahr wieder stattfinden.

brilon-totallokal: Olsberg: Zu dem Ferienangebot sind alle Grundschulkinder der Stadt Olsberg eingeladen. Vom 26. Juli bis zum 6. August gibt es jeweils von montags bis freitags – von 8 bis 15.45 Uhr – in den Räumlichkeiten der Schule an der Ruhraue ein abwechslungsreiches Programm für die Kinder. Organisiert wird die Betreuung in den Sommerferien vom Städtischen Familienzentrum gemeinsam mit der Jugendhilfe Olsberg.

Die Anmeldungen für die Kinder sind derzeit noch nicht möglich. Sobald die Rahmenbedingungen und die organisatorischen Fragen geklärt sind, erhalten alle Grundschülerinnen und Grundschüler das Anmeldeformular und weitere Informationen.

Für die Ferienkinder sucht das Städtische Familienzentrum Olsberg noch motivierte, engagierte und verantwortungsvolle Betreuer und Betreuerinnen. Die Personen müssen mindestens 18 Jahre alt sein und in einem sozialpädagogischen Beruf arbeiten oder sich zurzeit in einer sozialpädagogischen Ausbildung befinden. Die Tätigkeit wird vergütet.

Für die Ferienfreizeit werden pro Woche jeweils sieben Betreuerinnen oder Betreuer gesucht. Dabei besteht die Möglichkeit, sowohl während einer Woche wie auch während beider Wochen mitzuwirken. Interessierte können sich – auch bei weiteren Fragen – im Städtischen Familienzentrum bei Nicole Köster, Tel. 02962 / 86068, melden.

Wichtig: Ob die Ferienfreizeit stattfinden kann, hängt vor allem mit der Corona-Lage und den dann geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen zusammen. Auch eine kurzfristige Absage kann nicht ausgeschlossen werden.

Quelle: Stadt Olsberg

