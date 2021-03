Buchvorstellung in der Stadtbibliothek Brilon

Das nächste digitale Lesestartkino der Stadtbibliothek Brilon findet am Donnerstag, den 1. April 2021 um 16 Uhr statt.

brilon-totallokal: Die Veranstaltung richtet sich an Kinder im Alter von 6 bis 8 Jahren.

Gaby Lange und Petra Kemmerling stellen das Bilderbuch „Der kleine Hase und der Osterzauber“ von Sigrid Heuck vor.

Familien mit Kindern, die gerne teilnehmen möchten, melden sich bitte in der Stadtbibliothek Brilon an, entweder telefonisch unter 02961 / 794-460 oder per Email unter [email protected] . Per Mail gibt es dann den Link zur Veranstaltung, die über die Plattform Webex gestreamt wird.

Die Stadtbibliothek Brilon freut sich auf viele lesebegeisterte Teilnehmer

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon