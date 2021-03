Online-Vortrag: Ernährungsbedingte Krankheiten im Kindesalter

Übergewicht, Diabetes, Konzentratio nsstörungen, Allergien, Immunschwäche etc. betreffen heute auch immer mehr Kinder.

brilon-totallokal: Sie sind keine Leiden, denen wir ausgeliefert sind, sondern man kann ganz gezielt etwas für die Gesundheit der Kinder (und für sich) tun. Was, das erklärt Ernährungsberaterin Christiane Rummel in kooperation mit dem DRK Familienzentrum Thülen in einem kostenlosen Online–Vortrag am Dienstag, 12. April 2021 ab 19.30 Uhr.

Für den 40–minütigen Vortrag wird ein Online–Zugang mit Lautsprecher benötigt. Anmeldungen werden per Mail an [email protected]nerummel.de bis Donnerstag, den 08.April2021 angenommen.

Quelle: DRK Brilon Sozialdienste gGmbH

