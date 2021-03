Bewerbung des HSK als Modellregion für eine Corona-Öffnungsstrategie

Hochsauerlandkreis soll Modellregion für eine Corona-Öffnungsstrategie werden

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis. Landrat Dr Karl Schneider hat am Donnerstagmittag, 25. März, ein Bewerbungsschreiben des Hochsauerlandkreises als Modellregion für eine Corona-Öffnungsstrategie an Ministerpräsident Armin Laschet und an Minister Prof. Dr. Pinkwart gesendet. Das Schreiben können Sie hier einsehen.

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon