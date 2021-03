ONE TAPE veröffentlichen neue Single “Nichts für dich”

Nach ihren beiden Studioalben „raus“ (2019) und „Goldfischglas“ (2020 ) veröffentlichen die vier Jungs von ONE TAPE ihre neue Single „Nichts für dich“ .

brilon-totallokal: Der Song erzählt von positiv egoistischen Freiheitsgedanken und stellt die zentralen Fragen:

„Warum machen wir eigentlich zu oft nicht, wofür unser Herz brennt?

Warum laufen wir ständig reagierend hinterher und funktionieren fremdbestimmt?

Heute „kommt das alles nicht mehr an mich ran“ schreien es Mathis, Ben, Fabi und Stingo im am Karfreitag erscheinenden Song in die Welt hinaus. Es knallt in knackigen zweieinhalb Minuten in den Ohren und sorgt für hypnotische Zuckungen im gesamten Körper. Diese Botschaft wird auch das zum Song gestaltete Musikvideo transportieren. Also hört rein und versucht euch dazu nicht zu bewegen Klappt nicht!?? Dann einfach nocheinmal von vorn. Denn: wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht!

