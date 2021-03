Briloner Schulen rüsten digital weiter auf

Frühzeitige Schuldigitalisierung zahlt sich aus

brilon-totallokal: Die Stadt Brilon hat sich frühzeitig auf den Weg gemacht, die Schulen in ihrer Trägerschaft auf ein zeitgemäßes Lehren und Lernen vorzubereiten. Grundlage hierfür war der im Jahr 2015 erarbeitete Medienentwicklungsplan, der stufenweise binnen 4 Jahren umgesetzt werden sollte. Durch die zügige Umsetzung binnen drei Jahren (2016 bis 2018) wurde die Grundlagen geschaffen, um die Schulen in das Zeitalter der Digitalisierung zu führen und ein zukunftsorientiertes Lehren und Lernen zu ermöglichen. Gerade unter den aktuellen Corona-Bedingungen zeigt sich, wie richtig und wegweisend dieser frühzeitige Schritt im Jahr 2015 war. Denn beginnend ab 2016 wurden

Strukturierte, gigabitfähige Verkabelungen in die Schulgebäude gebracht,

interaktiver Präsentationsmedien in den Schulräumen installiert,

vorhandene Einrichtung, z.B. Computerräume, modernisiert,

neue Lehr- und Lernressourcen geschaffen, z.B. durch mobile Computerräume in Form von Laptopwagen,

Medienecken aufgebaut,

Differenzierungsräume mit PCs ausgestattet und

Selbstlernzentren errichtet.

Grundlage für die im Medienentwicklungsplan dargestellte Ausstattung war das Medienkonzept der jeweiligen Schule. Der daraus resultierende Medienentwicklungsplan verstand sich als flexibles Arbeitspapier in Form einer Rahmenplanung. In regelmäßigen Statusgesprächen zwischen Schulträger und Schulleitungen wurden die formulierten Anforderungen überprüft, so dass die Entwicklung der Schuldigitalisierung ein lebendiger Prozess war und nach wie vor ist.

Heute verfügen alle Schulstandorte über eine gigabitfähige, strukturierte Verkabelung, sowie eine vollständige WLAN-Ausleuchtung.

Die Hardware der Briloner Schulen in Zahlen

Interaktive Whiteboards 86 Stück

Endgeräte für Schüler 1011 Stück

Endgeräte Schulverwaltung 67 Stück

Dokumentenkameras 50 Stück

Beamer-Laptop-Kombinationen 26 Stück

Endgeräte für Lehrer 187 Stück

Endgeräte für bedürftige Schüler 275 Stück

Hinzu kommen weitere Ausstattungen wie z.B. Notebookwagen.

Bürgermeister Dr. Christof Bartsch konnte nun weitere 125 iPads in Empfang nehmen, die im Zuge der Förderung aus dem Digitalpakt geliefert wurden. Die Geräte werden den Grundschulen im Stadtgebiet nach den Osterferien zur Verfügung stehen.

Dazu passend hat der Rat am letzten Mittwoch die weitere Mittelverwendung aus dem Digitalpakt beschlossen. Insgesamt stehen noch weitere 500.000 € zur Verfügung, um die Schuldigitalisierung in Brilon weiter auszubauen.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

