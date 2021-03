Denkmalpflege bewahrt unser kulturelles Erbe

Denkmäler sind ein Teil der Geschichte Nordrhein-Westfalens.

brilon-totallokal: Sie sind auch ein Teil der Geschichte jedes Einzelnen und seiner Heimat. Um die Pflege von Baudenkmälern zu fördern, stellt das Land mehr als 26 Millionen Euro zur Verfügung. Auch unsere Städte und Gemeinden erhalten folgende Förderungen:

Bestwig Pauschalmittel 32.000,00 €

Brilon Pauschalmittel 9.000,00 € und Einzelförderung 15.327,89 €

Marsberg Einzelförderung 305.000,00 €

Meschede Pauschalmittel 35.000,00 €

Olsberg Pauschalmittel 80.000,00 €

Winterberg Pauschmittel 1.800,00 €

Dazu erklärt der CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Kerkhoff:

„Baudenkmäler sind ein Teil unseres kulturellen Gedächtnisses und prägen unser Stadtbild. Sie sind das kulturelle Erbe und Gedächtnis unseres Landes, das wir als heutige Generation für die nachkommenden Generationen erhalten. Daher freue ich mich, dass unsere o.g. Städte und Gemeinden diese finanzielle Unterstützung erhalten, um damit ihre identitätsstiftenden Baudenkmäler zu pflegen. Die Pflege unserer Denkmäler liegt uns als NRW-Koalition am Herzen. Diese finanzielle Hilfe drückt zudem besondere Wertschätzung aus für alle Helfer, denn ohne die zahlreichen Privatpersonen, Vereine und Initiativen wäre dies alles nicht möglich.“

Hintergrund:

Die Fördermittel setzen sich aus Pauschalmittel und Einzelförderungen zusammen. Etwa 2,7 Millionen Euro bekommen 197 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen als Pauschalmittel für kleinere Maßnahmen im Rahmen der Denkmalpflege. Rund 24 Millionen Euro werden für dringend notwendige Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Einzelförderung für fast 357 Projekte zur Verfügung gestellt. Zusätzlich beteiligt sich das Land mit 2,3 Millionen Euro an Restaurierungsarbeiten an Kirchenbauten von besonderer Bedeutung wie etwa dem Kölner Dom oder St. Maria zur Wiese in Soest. Zudem wird die Arbeit der Jugendbauhütten weiterhin mit 100.000 Euro unterstützt.

Quelle: Matthias Kerkhoff, MdL

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon