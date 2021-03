Digitale Woche der Ausbildung zeigt erfolgreich Chancen auf

Online-Buchung von Bewerbungsgesprächen noch bis zum 16. April möglich

brilon-totallokal: Vom 15. bis 20. März 2021 fand, die „Woche der Ausbildung” statt. Unter dem Motto „Chancen 2021“ standen verschiedene digitale Angebote zur Berufsorientierung und Ausbildungsplatzsuche auf dem Programm. Die Woche wurde von den Partnern des Ausbildungskonsens organisiert, darunter die IHK Arnsberg, und auf vielen Kanälen beworben. Allein auf Social Media wurden über 70.000 Personen erreicht.

Dr. Ilona Lange, Hauptgeschäftsführerin der IHK: „Die Ausbildung junger Menschen ist die wichtigste Quelle von Fachkräften für unsere Unternehmen. Das gilt jetzt und auch nach der Corona-Krise. Mit der Woche der Ausbildung konnten wir zeigen, dass die Unternehmen auch in der aktuell schwierigen Situation Auszubildende suchen und es für junge Menschen viele spannende Karrierechancen in der Region gibt.”

Die Aktionen während der Woche der Ausbildung sind ein Beitrag zur Berufsorientierung und unterstützen bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz. „7-Tages-Inzidenz, Digitaler Unterricht, Homeoffice, AHA-Regel – alles Begriffe, die sich seit gut einem Jahr im öffentlichen Bewusstsein halten. Doch wie läuft Berufsorientierung, Ausbildungssuche und der Übergang Schule-Beruf in diesen Zeiten? Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, Jugendlichen und ihren Eltern Orientierung zu geben. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern umfangreiche Angebote und Informationen auch über digitale Kanäle platzieren konnten“, so Oliver Schmale, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Meschede-Soest.

Auf dem Portal www.bewerbungschancen.de finden ausbildungssuchende Jugendliche und Ausbildungsbetriebe zusammen. Bereits in der ersten Woche haben Jugendliche 40 Gesprächstermine mit den Unternehmen gebucht. Aktuell bieten über 60 Betriebe über 100 freie Ausbildungsstellen für kommenden Sommer an. Noch bis zum 16.04.2021 können Ausbildungssuchende über das Terminbuchungstool Gespräche direkt mit den Ausbildungsbetrieben vereinbaren. „Das ist die perfekte Chance, sich kennenzulernen und bei beiderseitigem Interesse weitere Schritte zum Ausbildungsstart 2021 zu vereinbaren“, betont Dr. Ilona Lange.

Das jüngste Informationsangebot für Eltern, Schüler und Lehrkräfte ist der Podcast „Orientierbar“. Der Podcast macht die vielfältigen und zukunftsorientierten Ausbildungs- und Karrierechancen in der Region hörbar. Authentische Gesprächspartner berichten praxisnah über Berufswahl, Bewerbung und Karrierewege nach der Ausbildung. Jeden Monat kommt eine neue Folge dazu. Der Podcast ist auf Spotify, Apple Podcasts, Lopodio Kreis Soest oder unter karriere-hier.de abrufbar.

Über 160 Schüler nutzten die Chance, die digitale Variante des Formats „Ausbildungsbotschafter“ in ihren Unterricht einzubauen. Acht Ausbildungsbotschafter, also aktuelle Auszubildende aus acht Betrieben, weckten die Lust auf eine Ausbildung in ihren Berufen. Für Juni ist bereits ein weiterer digitaler Tag für Schulen geplant.

Das erste digitale Elterncafe, welches live in den sozialen Medien gestreamt wurde, gab wertvolle Einblicke für Eltern. Zudem hatten sie die Möglichkeit live oder vorab Fragen einzureichen. Carolin Linke von Radio Sauerland führte durch das Cafe und moderierte die Runde aus Berufsberatern, Auszubildenden und Ausbildern. Bereits über 600-mal wurde das Elterncafe über die verschiedenen Kanäle angesehen und es ist auch weiter abrufbar unter www.karriere-hier.de/aktion.

Normalerweise können Schülerinnen und Schüler während Ausbildungsmessen, Praktika oder Bewerbungstrainings viele Fragen stellen. Da diese Formate derzeit kaum möglich sind, wurden die Fragen von den Schülern gesammelt und in kurzen Videos von Azubis beantwortet. 24 Betriebe und 40 Azubis beteiligten sich hieran. Die Fragen wurden auf zwei Videos aufgeteilt. Das erste beantwortet Fragen zu den eher kaufmännischen (Büro-)Berufen und das andere zu den technischen und handwerklichen Berufen. Die Videos sind ebenfalls über die Aktionsseite abrufbar und stehen dauerhaft im Portal der digitalen Berufsorientierung auf Karriere-hier.de zur Verfügung.

Abgerundet wurde das Programm durch sechs Hotlines mit verschiedenen Beratungsschwerpunkten (u.a. Spurwechsel HSK).

Die Partner bieten weiter Beratungsangebote an. Suchende Jugendliche als auch Eltern können sich auch nach der Woche der Ausbildung an die IHK und die verschiedenen Partner wenden. „Es bestehen noch viele Chancen. Mit unseren zahlreichen Beratungsangeboten wollen wir einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Ausbildungsbetriebe und Jugendliche zusammenfinden“, so Sebastian Rocholl, Ausbildungsberater bei der IHK Arnsberg und Koordinator des Netzwerks Karriere-hier.

Die Woche der Ausbildung ist eine bundesweite Aktion und eine von vier Kampagnen-Wellen, die die Partner der Allianz- für Aus- und Weiterbildung in der letzten Woche beschlossen haben.

Quelle: Industrie- und Handelskammer Arnsberg Hellweg-Sauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon