Jetzt bewerben um den Deutschen Kita-Preis 2022

Dirk Wiese regt zum Mitmachen an

brilon-totallokal: In der Corona-Pandemie ist noch einmal besonders deutlich geworden, wie wichtig die Kindertagesbetreuung für Kinder, Familien und unsere Gesellschaft ist. Auch im Hochsauerland setzen sich viele Menschen in und für Kitas dafür ein, dass Kinder bestmöglich aufwachsen können. In diesen dynamischen Zeiten leisten sie täglich Großartiges! Interessierte Teams im Hochsauerland können sich ab sofort anmelden und sich um den Deutschen Kita-Preis 2022 bewerben! Mitmachen kann jede Einrichtung und jede Initiative, die sich für eine gute Entwicklung von Kita-Kindern einsetzt und beispielhaft zeigt, wie Herausforderungen in der frühen Bildung auf lokaler Ebene gemeistert werden können.

“Diese Auszeichnung setzt Impulse für die Qualität der frühkindlichen Bildung und soll das wichtige Engagement der Menschen belohnen, die jeden Tag mit Herzblut einen wichtigen Grundbaustein für die Zukunftschancen unserer Kinder setzen”, erklärt Dirk Wiese, heimischer SPD-Bundestagsabgeordneter und Fraktionsvize.

Der Deutsche Kita-Preis würdigt das wertvolle Engagement und macht gute Qualität in der frühen Bildung sichtbar. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) werden die Auszeichnung gemeinsam mit weiteren Partnern 2022 zum fünften Mal vergeben.

“Unseren Kitas empfehle ich die Bewerbung zum Deutschen Kita Preis, wünsche dazu viel Erfolg und drücke den Bewerbern aus dem Sauerland fest die Daumen”, so Wiese.

Fotocredit: @ Marco Urban

Quelle: Dirk Wiese, MdB

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon