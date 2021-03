Social Media für die Öffentlichkeitsarbeit nutzen

Unsere Welt ist digital.

brilon-totallokal: Das führt dazu, dass wir Kommunikation neu denken, neu lernen und, wenn wir sie für einen Verein oder ein Unternehmen betreiben, neu aufstellen müssen.

In diesem Online-Workshop am Dienstag, 13. April, von 18 bis 21 Uhr werden Strategien für eine Kommunikation in den sozialen Medien und die praktische Umsetzung anhand von Beispielen vorgestellt.

Themen sind u. a. die verschiedenen Plattformen und ihre Zielgruppen, Follower und Reichweite sowie Themen und Kampagnen. Bei technischen Fragen hilft das Team der VHS gerne.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) oder im Internet unter www.vhs-bmo.de.

Quelle: VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

