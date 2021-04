Corona-Virus: 30 Neuinfizierte, 18 Genesene, 46 stationär

Mit Stand von Mittwoch, 31. März, 9 Uhr, gibt es im Hochsauerlandkreis 30 Neuinfizierte und 18 Genesene.

Die 7-Tages-Inzidenz beträgt 123,2 (Stand 31. März, 0 Uhr).

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis:Die Statistik weist damit 465 Infizierte, 6.384 Genesene sowie 167 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion auf. Stationär werden 46 Personen behandelt, 14 intensivmedizinisch und davon werden sechs Personen beatmet.

Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 7.016.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden

Arnsberg (181),

Bestwig (40),

Brilon (34),

Eslohe (8),

Hallenberg (1),

Marsberg (25),

Medebach (5),

Meschede (43),

Olsberg (14),

Schmallenberg (47),

Sundern (56) und

Winterberg (11).

In den letzten Tagen hat der Hochsauerlandkreis vermehrt Anfragen im Rahmen der Corona-Notbremse und der Test-Option erhalten. Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in Deutschland oder gewöhnlichem Aufenthalt haben die Möglichkeit, das kostenfreie Test-Angebot einmal pro Woche wahrnehmen zu können. Auf der Internetseite www.hochsauerlandkreis.de finden Interessierte eine Übersicht der Anbieter in allen zwölf Städten und Gemeinden im HSK. Bürgerinnen und Bürger können ihr Testzentrum frei wählen.

Außerdem weist der Hochsauerlandkreis daraufhin, dass auch Personen mit beiden Corona-Impfungen ein negatives Schnelltest-Ergebnis benötigen, um Angebote oder Leistungen in u.a. Bibliotheken, Museen, Burgen, Tierparks, in nicht privilegiertem Einzelhandel oder bei körpernahen Dienstleistern wahrnehmen zu können.

