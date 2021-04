Chancen auf Ausbildung jetzt nutzen!

Halbjahresbilanz am Ausbildungsmarkt

brilon-totallokal: Die Zahlen zum Ausbildungsmarkt nach den ersten sechs Monaten im Berufsberatungsjahr 2020/2021 liegen der Agentur für Arbeit Meschede-Soest vor: Weniger Bewerber – viele freie Ausbildungsstellen, trotz der Pandemie.

Wie üblich zieht die Agentur für Arbeit Meschede-Soest nach den ersten sechs Monaten des Ausbildungsjahres eine Zwischenbilanz zur Situation auf dem Ausbildungsmarkt. „Die duale Ausbildung ist weiterhin von immenser Bedeutung für unsere Region. Es gibt in nahezu allen Bereichen gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz, trotz der aktuellen pandemiebedingten Einschränkungen“, so Oliver Schmale, Chef der Agentur für Arbeit Meschede-Soest.

Bis März 2021 sind den Agenturen für Arbeit im Hochsauerlandkreis und im Kreis Soest insgesamt 3.536 Berufsausbildungsstellen gemeldet worden. Dem gegenüber stehen 2.240 Bewerber und Bewerberinnen, die sich im Laufe des Berichtsjahres bei den Agenturen vor Ort gemeldet haben. Auf eine/n Bewerber/in kommen damit im Agenturbezirk Meschede-Soest 1,6 Ausbildungsplätze. Zurzeit sind noch 1.299 junge Frauen und Männer über die Dienststellen der Agentur für Arbeit auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle. Gleichzeitig sind noch 2.200 Ausbildungsplätze unbesetzt. Somit kommen auf jede/n unversorgten Bewerber/in 1,7 unbesetzte Berufsausbildungsstellen. Im Vergleich zum Vorjahr ist sowohl die Zahl der Bewerber/innen wie auch die Zahl der Ausbildungsstellen gesunken. „Durch die weiterhin geltenden Kontakteinschränkungen dürfen sich Jugendliche nicht entmutigen lassen. Fachkräfte werden auch in Zukunft den größten Teil der Belegschaft in unseren Unternehmen ausmachen. Zusammen mit den Partnern im Ausbildungskonsens mobilisieren wir alle Kräfte, um Jugendliche und Betriebe in der Region zusammenzubringen“, so der Experte weiter zu den aktuellen Entwicklungen.

Quelle: Agentur für Arbeit Meschede-Soest

