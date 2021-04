Mehr Raum für unsere Feuerwehr

956.000,00 € für die Feuerwehrhäuser in Arnsberg-Breitenbruch, Schmallenberg-Dorlar und -Kirchrarbach, Marsberg-Helminghausen sowie Medebach-Deifeld

brilon-totallokal: In Nordrhein-Westfalen sorgen mehr als 80.000 ehrenamtliche und mehr als 13.000 hauptamtliche Feuerwehrleute für die Sicherheit der Menschen. Ihnen gebührt unser Respekt und unsere Dankbarkeit. Aber das Heimat- und Kommunalministerium will mehr tun und investiert in die Ausstattung der Feuerwehr: Im Rahmen der Dorferneuerung stehen in diesem Jahr insgesamt 22,9 Millionen Euro für Feuerwehrhäuser in Dörfern und Gemeinden zur Verfügung – auch die Orte Arnsberg-Breitenbruch, Schmallenberg-Dorlar und -Kirchrarbach, Marsberg-Helminghausen sowie Medebach-Deifeld können hiervon profitieren. Dazu erläutern die Landtagsabgeordneten Klaus Kaiser und Matthias Kerkhoff:

„Ohne unsere Feuerwehr wird’s brandgefährlich. Das ist der Landesregierung ebenso wie uns als NRW-Koalition absolut bewusst, und deshalb wollen wir die vielen Ehren- und Hauptamtler in Nordrhein-Westfalen bestmöglich unterstützen. Viele Feuerwehrhäuser sind nicht in dem Zustand, den wir uns für sie wünschen. Sie genügen oft selbst nicht den Brandschutzbedingungen – oder es fehlen einfach Räume für Material, Fahrzeuge oder die Jugendfeuerwehr. Das Heimatministerium hat die Beantragung der Millionenmittel für 2021 bewusst schlank gestaltet, so dass möglichst viele Gemeinden rasch profitieren können. Das gilt jetzt auch für unsere Städte: Aus dem Programm für Feuerwehrhäuser fließen

138.000,00 € nach Arnsberg-Breitenbruch (Neubau Feuerwehrhaus)

230.000,00 € nach Marsberg-Helminghausen (Neubau Feuerwehrhaus)

250..000,00 € nach Medebach-Deifeld (Neubau Feuerwehrhaus)

88.000,00 € nach Schmallenberg-Dorlar (Sanierung Feuerwehrhaus)

250.000,00 € nach Schmallenberg-Kirchrarbach (Erweiterung Feuerwehrhaus)

in unsere Heimat. Diese Summe ermöglicht unserer Feuerwehr jetzt wichtige Investitionen in ihre eigene Infrastruktur. Über diese Nachricht aus der Landeshauptstadt freuen wir uns vor Ort sehr.“

Hintergrund: Mit dem Sonderaufruf Feuerwehrhäuser im Rahmen der Dorferneuerung bewilligt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) in diesem Jahr 22,9 Millionen Euro für Feuerwehrhäuser in 104 Dörfern, Gemeinden und Städten und für insgesamt 119 lokale Projekte zur Verbesserung des Brandschutzes. Einen solchen Sonderaufruf wird es auch 2022 geben, die Antragsfrist endet am 30. September dieses Jahres.

Quelle: Matthias Kerkhoff, MdL

