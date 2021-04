POL-HSK: Motocross-Maschinen schrecken Pferd auf und flüchten

Motorradfahrer lassen Pferde scheuen

brilon-totallokal: Olsberg: Am Sonntag zwischen 11:30 und 11:45 Uhr fuhren zwei Motocross-Maschinen an zwei Reiterinnen in der Straßen “Lindenhof” vorbei. Da die beiden Frauen die Kleinkrafträder bereits gehört hatten, stiegen sie von den Pferden ab und führten diese am Halfter. Beim Vorbeifahren der Maschinen schreckte ein Pferd auf und eine 27-jährige Olsbergerin kam zu Fall. Hierbei verletzte sie sich leicht. Die beiden Fahrer entfernten sich vom Unfallort ohne eine Schadensregulierung einzuleiten.

Die Fahrer werden wie folgt beschrieben: Eine Person war orange gekleidet und fuhr eine TM-Motocross-Maschine. Die andere Person war dunkel gekleidet und fuhr eine neongelbe Motocross-Maschine. Beide flüchteten in Richtung “Hirtenwiese”.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

