DRK Corona-Schnelltestzentrum über Ostern im Einsatz

Die Nachfrage nach den sogenannten Bürger tests war über die Ostertage sehr groß, sodass das Deutsche Rote Kreuz in Brilon das Angebot über die Feiertage deutlich erweitert hat.

brilon-totallokal: Das Testzentrum war von Gründonnerstag bis Ostermontag täglich geöffnet und es wurden alleine an diesen Tagen 644 Schnelltests durchgeführt. Auch in dieser Woche wurde das Angebot stetig erweitert, um der großen Nachfrage gerecht zu werden.

Bei dem sogenannten Bürgertest können sich alle interessierten Personen ab 16 Jahren einmal pro Woche kostenlos testen lassen. Personen unter 16 Jahren müssen von den Eltern begleitet werden oder benötigen eine Einverständniserklärung. Die Terminvergabe erfolgt online über www.DRK–Brilon.de, von dort werden die Interessierten zu der Terminvergabe geleitet. Alternativ kann man die Termine auch telefonisch unter 02961–96550 buchen. So wird sichergestellt, dass auch Personen ohne Internetzugang einen Termin vereinbaren können.

Der Abstrich wird von geschultem Personal durchgeführt. Es werden ausschließlich Tests verwendet, die vom Bundesministerium für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen sind. Im Anschluss an den Test erhält jeder nach ungefähr 15 Minuten eine Bescheinigung zum Mitnehmen. Diese ist auch als Vorlage in den Geschäften zulässig. Durch die Wartezeit wird sichergestellt, dass die Person so lange wartet, bis der Kontrollstreifen auf dem Test anspricht. Zum anderen möchten aber auch viele Menschen die Bescheinigung direkt mitnehmen. Auch Personen ohne Internet und E–Mail–Adresse können so im DRK Covid–19 Schnelltestzentrum in Brilon einen Termin buchen. Ein Versand der Bescheinigungper E–Mail ist aktuell noch nicht möglich. Es ist angedacht dieses nach Klärung weiterer Details ebenfalls anzubieten. Dann kann jeder selbst entscheiden, ob die Bescheinigung per Mail kommen soll oder man doch lieber auf das Ergebnis warten möchte.

Parkplätze sind in ausreichender Anzahl vorhanden. Für Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Beeinträchtigungen stehen separate Parkplätze direkt am Testzentrum zur Verfügung und sind ausgewiesen.

Quelle: DRK Brilon Sozialdienste gGmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon