Sein Selbstbild kennen und verbessern im Online-Workshop

Das Selbstbild bezeichnet die Vorstellung über die eigene Person

brilon-totallokal: Mein Selbstbild ist das, was ich bereits über mich selbst weiß, was ich von mir selbst kenne und wahrgenommen habe. Das Selbstbild bezeichnet also die Vorstellung über die eigene Person.

Mit dem eigenen Selbstbild befasst sich dieser Online-Workshop am Donnerstag, 15. April, von 17.30 bis 19.45 Uhr.

Das Selbstbild hat Einfluss auf die eigene Leistungsfähigkeit, die Gesundheit und auf das soziale Miteinander hat. Wer sich selbst nicht liebt, wird auch Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Menschen haben.

Bei technischen Fragen zum Online-Workshop unterstützt das Team der VHS gerne. Weitere Informationen und Anmeldung bei VHS BMO (Brilon: 02961 6416, Marsberg: 02992 1280, Olsberg: 02962 3080) oder im Internet unter www.vhs-bmo.de.

