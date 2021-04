368 Millionen Euro für unsere lebenswerte Heimat

Auch Brilon, Medebach und Winterberg profitieren

brilon-totallokal: Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat heute das Städtebauförderprogramm 2021 bekanntgegeben. 294 Projekte der Stadtentwicklung und 60 Sportstätten (Neubau oder Sanierung) aus ganz Nordrhein-Westfalen erhalten insgesamt 368 Millionen Euro. Dazu erklärt der CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Kerkhoff:

„Es ist das richtige Signal in einer schwierigen Zeit. Wir wollen, dass unsere Städte und Gemeinden sich den zukünftigen Herausforderungen stellen können. Zurzeit ist unser Leben verändert und stark eingeschränkt – das wirkt sich auch auf unsere Ortskerne und Innenstädte aus, die wir weiterhin attraktiv und nachhaltig gestalten wollen.

Ich freue mich sehr, dass auch unsere Städte von diesem Förderprogramm profitieren. Konkret fließen 126.000,00 Euro in die Umgestaltung und Modernisierung des Freibades „Badcelona“ in Brilon-Alme. Medebach erhält 111.000,00 Euro für die Umgestaltung eines Fußballplatzes in eine Breitensportanlage (Pumptrack- und Outdoor-Fitness-Anlage). Mit 265.000,00 Euro werden in Winterberg Projekte im Bereich Kernstadt , Niedersfeld, Siedlinghausen und Züschen gefördert, u. a. für einen Spielplatz Aktiv- und Vitalpark sowie einer Multifunktionalen Aufenthalts- und Begegnungsfläche Sekundarschule. So investieren wir in unsere lebenswerte Heimat.“

Hintergrund:

Das Städtebauförderprogramm 2021 für Nordrhein-Westfalen umfasst insgesamt 294 Projekte in 214 Städten und Gemeinden in einem Umfang von 368 Millionen Euro. Diese teilen sich u. a. auf, wie folgt:

254 Millionen Euro gibt es für Investitionen in 174 Innenstädte, Ortskerne und Stadteilzentren

60 Sportstätten in 60 Kommunen können sich über ein Fördervolumen von knapp 33 Millionen Euro freuen

Zehn Maßnahmen an und in Schwimmbädern werden mit einem Gesamtvolumen von rund 15,3 Millionen Euro allein 2021 gefördert.

Der Investitionspakt „Sportstätten 2022“ läuft weiter. Für alle 2021 nicht bewilligten Projekte muss kein neuer Antrag gestellt werden. Sie können jedoch weiter qualifiziert werden. Die Bezirksregierungen kommen im Laufe des Sommers 2021 auf die entsprechenden Kommunen zu.

An der Finanzierung beteiligen sich das Land Nordrhein-Westfalen mit 195 Millionen Euro, der Bund mit 171 Millionen Euro und die Europäische Union mit zwei Millionen Euro.

Eine Einzelübersicht über alle geförderten Initiativen auch im Bereich Schwimmbäder und Freizeit-, Sportstätten finden Sie auf der Seite des Ministeriums: www.mhkbg.nrw.de

Quelle: Matthias Kerkhoff, MdL

