Spirituelle Wander- und Pilgerangebote

Der Alltag zehrt in vielerlei Hinsicht am Energiehaushalt. Die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen bietet Interessierten daher unterschiedliche „Tankstellen“ an.

brilon-totallokal: Soest/Westfalen: „Vertraut den neuen Wegen“ – Pilgern mit leichtem Gepäck können interessierte Frauen unter Leitung von Gaby Gill vom 07.05. bis 09.05.2021 von Marienmünster aus oder vom 04.06. bis 06.06.2021 von Bad Driburg aus wahrnehmen. Die Kosten betragen je Pilgerangebot 65,00 € inkl. Pilgerbegleitung, Pilgerbegleitheft. Kost und Logis sind zubuchbar.

In der lauten und hektischen Welt wird Stille und Innehalten ein immer wertvolleres Gut. Der Wunsch nach Selbstreflexion im Einklang mit Gott und der Natur motiviert viele, sich für das Pilgern zu entscheiden. Klosterorte wie die Abtei Marienmünster oder die ehemalige Benediktinerabtei Corvey – eingebettet in eine weite Klosterlandschaft – laden ein zum Pilgern und bewusstem Hören. Die Teilnehmerinnen vom Pilgerangebot am 07.05. bis 09.05.2021 lauschen den Geräuschen in der Natur und denen, die beim Gehen auf den unterschiedlichen Wegebelegen entstehen. Bilder und Gedanken, die dabei auf dem Weg der Stille entstehen, nehmen sie mit in ihren Alltag.

Um sich erste Erfahrungen mit dem Pilgern zu gönnen, muss man sich nicht gleich auf einen der großen Pilgerwege in die Ferne begeben, sondern kann das auch nahe der eigenen Haustür erleben. Hierzu werden Interessierte zu einem Pilgerwochenende mit festem Standort im Hotel Erika-Stratmann in Bad Driburg und kleinem Tagesrucksack eingeladen vom 04.06. bis 06.06.2021. Von dort aus machen sie sich auf den Weg und folgen der Muschel, die sie über den westfälischen Jakobsweg führt. Abseits der großen Straßen, mal im Gespräch, mal schweigend, begleitet von Impulsen und Anregungen, erreichen sie ihr Pilgerziel.

Weitere Information und Anmeldung bei: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V., Postfach 13 61, 59473 Soest, Telefon: 02921 371-204, e-Mail: [email protected], www.frauenhilfe-bildung.de

