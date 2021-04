Steuererklärung 2020 leicht gemacht

Bund der Steuerzahler NRW bietet kostenloses Webinar extra für Arbeitnehmer an

brilon-totallokal: Düsseldorf: Das Corona-Jahr stellt auch steuerlich einiges auf den Kopf. Viele Arbeitnehmer sind verunsichert, welche Kosten und welche Leistungen sie in ihrer Steuererklärung angeben können oder müssen. In einem kostenlosen Webinar am 20. April informiert Hans-Ulrich Liebern, Steuerexperte beim Bund der Steuerzahler NRW, über die steuerlichen Besonderheiten des vergangenen Jahres. Jetzt anmelden!

Die Steuererklärung 2020 stellt viele Arbeitnehmer vor große Herausforderungen. Kurzarbeit, Homeoffice – was ist alles zu beachten? Der Bund der Steuerzahler NRW hilft mit seinem kostenlosen Webinar „Arbeitnehmer und Steuern“ weiter.

BdSt-Steuerexperte Hans-Ulrich Liebern erklärt in einem Webinar am Dienstag, 20. April 2021 von 17.00 bis 18.00 Uhr, was für Arbeitnehmer bei der Steuererklärung dieses Mal besonders wichtig ist und beantwortet Fragen. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte beim BdSt NRW telefonisch an unter 0211 99175-62 oder per E-Mail an [email protected] und erhält dann eine E-Mail mit dem Teilnahme-Link.

Zusätzlich können Interessierte den Ratgeber „Steuererklärung für Arbeitnehmer 2020“ kostenlos bestellen, telefonisch unter 0211 99175-45 oder per E-Mail an [email protected].

Quelle: Bund der Steuerzahler NRW

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon