POL-HSK: BTM-Fahrt mit E-Scooter

E-Scooter Ohne kennzeichen

brilon-totallokal: Brilon: Am Samstag gegen 23:25 Uhr fiel einer Polizeistreife in Brilon im Mühlenweg ein auf dem Gehweg fahrender E-Scooter auf. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass an dem Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der 43 -jährige Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Anzeigen wegen fehlendem Versicherungsschutz und Fahren unter Betäubungsmitteln wurden erstattet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon