Blütenpower von Frühling bis Herbst

Magische Hortensien für Balkon und Terrasse

brilon-totallokal: Endlich! Die Temperaturen steigen, die Vögel zwitschern, die Bienen summen und im Garten zeigen sich erste Blüten an Bäumen, Sträuchern und im Beet. Der Frühling ist da und auch der Sommer scheint gar nicht mehr so weit entfernt. Da heißt es: Raus ins Freie und das Draußen genießen. Nach all den Monaten im Haus tut es einfach gut, sich endlich wieder die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen. Glücklich, wer jetzt einen Garten hat, wo man das Erwachen der Natur rundum genießen kann. Doch auch der Balkon oder die Terrasse können zu herrlichen Rückzugsorten werden und zum Entspannen unter freiem Himmel einladen, wenn man es sich dort nett macht. Wichtig dafür: Pflanzen! Sie sorgen für Leben auf dem Balkon, verbreiten Farbe und schaffen Lebensqualität.

Monatelang Wow-Momente

Besonders beliebt sind Hortensien – nicht nur im Beet, sondern auch im Topf oder Kübel. Mit ihren prachtvollen Blütenbällen in eleganten Farben passen sie sowohl zum modernen als auch zum klassischen Stil. Vor allem Rosa und Blau geben in den Gärten den Ton an, aber es gibt auch Hortensien in Weiß, Dunkelrot oder Grün. Wer sich noch mehr farbliche Abwechslung wünscht, entscheidet sich im Gartencenter für die Magical Hydrangea. Diese außergewöhnlichen Bauernhortensien (Hydrangea macrophylla) wechseln im Lauf ihrer Blütezeit mindestens dreimal ihre Farbe. So sorgen sie für immer neue Wow-Momente auf Balkon und Terrasse. Die ‘Evolution’ beispielsweise zeigt sich im Frühling in pastelligem Rosa oder Hellblau und wechselt im Laufe der folgenden Monate über ein helles Grün hin zu einem satten Dunkelrot. Ein eindrucksvolles Farbspiel, das immer perfekt zur Stimmung in der Natur passt: Im Frühling zurückhaltend elegant, im Sommer kräftig intensiv und im Herbst in erdigen Tönen, die im Einklang zu den gelb-roten Blätter an den Bäumen passen.

Von halbschattig bis sonnig

Bis zum Herbst ist aber noch jede Menge Zeit. Zuerst genießen wir den Frühling und den Sommer – und auch die Hortensien freuen sich auf die warmen Monate des Jahres. Zwar gilt es für Hortensien generell eher einen halbschattigen Standort zu wählen – viele der starken Magicals eignen sich aber auch für die volle Sonne. Die ‘Jewel’ beispielsweise kann durchaus auch auf Südbalkonen platziert werden. Tatsächlich gilt sogar: Je heller der Standort, desto intensiver die Färbung und der Farbwechsel.

Pflegeleicht, aber durstig

Während ihrer Blütezeit brauchen die Topfpflanzen nur wenig Pflege. Wichtig ist aber unbedingt ausreichend Wasser. Denn Hortensien zählen zu den durstigeren Gewächsen. Das verrät schon ihr Name: Hydrangea kommt aus dem Griechischen und bedeutet “Wasserkanne”. Idealerweise gönnt man ihnen eher alle paar Tage viel Wasser als täglich ein bisschen. Die Blüten sollten dabei trocken bleiben und der Topf über eine Drainageschicht oder ein Wasserabzugsloch verfügen. Hortensien mögen ihren Erdballen zwar stets leicht feucht, vertragen es aber nicht, wenn ihre Wurzeln im Wasser stehen. Zwei- bis dreimal im Jahr sollte man die Pflanzen zudem düngen, um ihnen so wichtige Nährstoffe zukommen zu lassen. Dann erfreuen die Magical Hydrangea bis weit in den Herbst mit kräftigen Blättern und farbstarken Blütendolden.

Die Magical Hydrangea finden Sie in jedem gut sortierten Gartencenter. Weitere Informationen, Pflanz- und Pflegetipps, auch als Video, und Hintergründe zu den Gärtnern, die die „magischen Hortensien“ kultivieren gibt es auf https://magicalhydrangea.com/de/.

Bild: Glücklich, wer jetzt einen Garten hat, wo man das Erwachen der Natur rundum genießen und unter freiem Himmel entspannen kann. Wichtig dafür: Pflanzen und Blütenpracht – wie der elegante Magical Flowertree.

Fotocredits: Magical Hydrangea.

Quelle: Magical Hydrangea

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon