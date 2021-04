EU Green Deal: Gesund für alle! Die versteckten Chancen für die Gesundheit im Green Deal

Dr. Eckart von Hirschhausen und Dr. Peter Liese laden zur öffentlichen Videokonferenz ein

brilon-totallokal: Im Dezember 2019 hat die Europäische Kommission den Europäischen „Green Deal“ vorgestellt: Europa soll bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden – ein sehr ambitioniertes Ziel. Dafür sollen ehrgeizige Maßnahmen in allen Politikbereichen und Regionen umgesetzt werden. Das betrifft natürlich auch unsere Region Südwestfalen. Dabei ist der Einfluss des Klimawandels auf unsere Gesundheit ein Thema, das in der Kommunikation rund um den Green Deal weniger Beachtung findet. Gerade die Bereiche Energie und Verkehr sowie Agrarwirtschaft und Ernährung bieten enormes Potential für positive Auswirkungen auf Gesundheit und Klima.

„Der Green Deal ist eine große Chance für die Region Südwestfalen. Wir sehen bereits in unseren Wäldern, dass wir dringend etwas gegen den Klimawandel tun müssen. Kluge Maßnahmen im Bereich Klimaschutz bedeuten dabei nicht nur Chancen für Wirtschaft und Arbeitsplätze, sondern können auch positive Auswirkungen auf Gesundheit haben. So ist es z.B. nicht nur für das Klima gut, weniger Fleisch zu essen, sondern auch gesund. Um dabei aber beispielsweise den internationalen Wettbewerb für unsere Unternehmen in der EU und Südwestfalen nicht negativ zu verzerren, müssen die Maßnahmen klug gewählt werden“, so der umwelt- und gesundheitspolitische Sprecher der größten Fraktion im Europäischen Parlament (EVP, Christdemokraten), Dr. Peter Liese.

Daher soll in einer Online-Veranstaltung am 14.04.2021 von 15:30-17:00 Uhr diskutiert werden, wie diese Ziele in Europa und Deutschland umgesetzt werden können. Neben Herrn Dr. Eckart von Hirschhausen, Dr. Peter Liese und Andreas Glück sprechen Prof. Dr. Claudia Kemfert (Abteilungsleiterin Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW) sowie Dr. Felix Prinz zu Löwenstein (Vorstandsvorsitzender des Bunds Ökologische Lebensmittelwirtschaft, BÖLW). Außerdem wird NRW Umweltministerin Ursula Heinen-Esser sich mit einem Grußwort an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wenden.

