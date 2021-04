POL-HSK: Einbrüche im HSK

6 Einbrüche im Hochsauerlandkreis am Wochenende

brilon-totallokal: Schmallenberg: Im Zeitraum zwischen Samstag 14 Uhr und Sonntag 10:30 Uhr sind Unbekannte in eine Grundschule in der Straße “Mutter-Teresa-Platz” eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude und entwendeten diverse elektronische Geräte.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 96940.

Sundern: Am Freitag zwischen 15:15 Uhr und 18 Uhr sind Unbekannte in eine Garage in der Sorpestraße eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Täter über ein Fenster in die Garage. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Arnsberg: Am Freitag zwischen 14 Uhr und 20:25 Uhr sind Unbekannte in einen Bürokomplex am Brückenplatz eingebrochen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und durchsuchten im Inneren des Gebäudes einen Büroraum. Ob etwas gestohlen wurde ist derzeit noch unklar.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Marsberg: Im Zeitraum zwischen Donnerstag 18:30 Uhr und Freitag 5:20 Uhr sind Unbekannte in eine Firma in der Mönchstraße eingebrochen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Was gestohlen wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

Arnsberg: Im Zeitraum zwischen Donnerstag 18 Uhr und Freitag 7:30 Uhr sind Unbekannte in einen Kiosk im Steinweg eingebrochen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein. Ob die Täter das Gebäude betreten haben ist derzeit noch unklar.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Olsberg: Im Zeitraum zwischen Donnerstag 17 Uhr und Samstag 18:15 Uhr sind Unbekannte in eine Hütte oberhalb der L 742 eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Inneren. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon