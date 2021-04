Der Kreislandfrauenverband Hochsauerland lädt zu zwei Seminaren ein

Der Kreislandfrauenverband Hochsauerland lädt Mitglieder und Interessierte zu zwei Seminaren ein. Beide werden online, per zoom, durchgeführt und können unabhängig voneinander gebucht werden.

brilon-totallokal: Am Donnerstag, 29. April von 9.30 Uhr bis ca. 11.30 Uhr heißt es „Gut organisiert am PC“. Die Referentin Nicole Kirchhoff zeigt das Anlegen eines Ordnungssystems, damit Dateien schnell wiedergefunden werden. Weiterhin geht es um das richtige Speichern am PC sowie die Datensicherung auf einem USB-Stick oder einer externen Festplatte. Außerdem kommt die Cloudnutzung zur Sprache, sowohl am PC und am Smartphone.

Ebenso am 29. April, um 19 Uhr, geht es um das Thema „Fotos mit dem Smartphone“: Wie mache ich gute Fotos, wie finde ich diese schnell wieder, wie speichere ich sie auf einem PC? Für weitere individuelle Fragen steht die Referentin gerne zur Verfügung.

Informationen und Anmeldungen bis spätestens Mittwoch, 21. April sind an der Kreisgeschäftsstelle in Meschede erhältlich und erforderlich ( 0291- 9915-14.“

