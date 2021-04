Informationsveranstaltung und Workshop zum Thema Sport und Demenz

Im Rahmen des Landesprogramms „Bewegt ÄLTER werden in NRW!“ veranstaltet der KreisSportBund HSK eine Informationsveranstaltung und einen Workshop zum Thema Sport und Demenz.

brilon-totallokal: Derzeit sind weltweit über 46 Millionen Menschen an Demenz erkrankt und es werden immer mehr. Bewegung kann helfen, die Gedächtnisleistung und Lebensqualität zu verbessern. Entscheidend dafür sind jedoch die Qualität und Quantität der Sport- und Bewegungsangebote.

Hier möchten der KreisSportBund HSK ansetzen und im Rahmen einer digitalen Informationsveranstaltung am 26.04. von 18.00 bis 19.30 Uhr und einem digitalen Workshop am 03.05. von 18.00 bis 20.00 Uhr über das Thema Sport und Demenz informieren und Sport- und Bewegungsangebote für die Praxis erarbeiten. Bei der Informationsveranstaltung geht es darum den theoretischen Hinter-grund zur Krankheit Demenz zu schaffen, die Wirkung und Effekte von Bewegung/Sport in der Prävention und Therapie darzustellen und weiteres Informationsmaterial für die Akteure zur Verfügung zu stellen.

Im Workshop werden dann verschiedene Bewegungsangebote vorgestellt und ausprobiert. Dabei sollen Übungs- und Stundenbeispiele für die praktische Durchführung in den Einrichtungen erarbeitet werden. Zu nennen sind dabei unter anderem „Der bewegende Flur“ und Bewegungsgeschichten, sowie Neurokinetik. Die Teilnahme an beiden Veranstaltungen ist kostenlos. Es ist möglich sich nur an einer der beiden Veranstaltungen anzumelden. Interessierte melden sich bitte bei Franziska Geise unter 02904-9763254 oder [email protected] an.



