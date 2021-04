Kanalbauarbeiten in Alme

Kanalbauarbeiten im Fußweg zwischen der Straße Zum Mühlental und der Oberen Bahnhofstraße

brilon-totallokal: Alme: In der kommenden Woche beginnen im Bereich des Fußweges zwischen der Oberen Bahnhofstraße und der Straße zu Mühlental Kanalbauarbeiten der Stadtwerke Brilon zur Neuordnung der Entwässerung in Ober-Alme. Hierfür ist es notwendig, den Gehweg zu sperren und die Beleuchtung in dem Bereich außer Betrieb zu nehmen.

Die Außerbetriebnahme der Beleuchtung wird bereits am kommenden Freitag, dem 16.04.2021 erfolgen. Im Zuge der Maßnahme wird ein neuer Mischwasserkanal in den Nennweiten DN 600 und DN 700 auf einer Länge von 130 Metern verlegt und im Anschluss der Gehweg in dem betreffenden Teilstück erneuert.

Während der Bauzeit wird eine Umleitung für die Fußgänger ausgeschildert werden. Man geht derzeit davon aus, dass die Arbeiten bis Mitte Juni diesen Jahres abgeschlossen werden können.

