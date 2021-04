Brilon Kultour zeigt: Das „Kunststück der Woche“ im Lädchen

Kunst ungefiltert sehen und erleben, das ermöglicht Brilon Kultour.

brilon-totallokal: Künstler und Künstlerinnen aus der Region präsentieren für jeweils zwei Wochen eines ihrer Kunstwerke im Schaufenster bei der BWT-Brilon Kultour, bekannt als „Jochens Lädchen“ in der Derkeren Straße 10. Das neue Ausstellungsformat „Kunststück der Woche“ eröffnet die Brilonerin Malerin MiFi mit Ihrem Werk „Drück auf die Tube“ – eine farbenberauschende Hommage an Audrey Hepburn. Das Bild in Acryl kann ab Montag, 19. April 2021 im Lädchen betrachtet werden.

Foto: Michaela Fiebig

Quelle: BWT-Brilon Kultour

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon