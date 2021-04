Offener Brief an Frau Daniela Tigges Ebbinghof

Öffentliche Klarstellung des CDU Abgeordneten im Europaparlament und Arzt Dr. med. Peter Liese

brilon-totallokal: Liebe Frau Tigges, mit großem Erstaunen habe ich Ihre Pressemitteilung zur Kenntnis genommen, die ja auch leider schon in der Öffentlichkeit Widerhall gefunden hat. Sie schreiben in dem Anschreiben wörtlich, dass ich in gewisser Weise dazu beigetragen habe, dass ihr Betrieb geöffnet wird. Ich möchte Sie mit Nachdruck bitten, sich an alle Gesetze und Regeln zu halten und auf keinen Fall meinen Namen in diesem Zusammenhang ins Spiel zu bringen. In dem Gespräch, das wir vor einigen Wochen geführt haben, habe ich Sie darauf hingewiesen, dass das Coronavirus zu einer schrecklichen Erkrankung führt und wir deshalb Einschränkungen brauchen. Ich habe auch versucht, Sie von der Notwendigkeit von Impfungen und Tests zu überzeugen, was mir leider nur teilweise gelungen ist. Das gleiche habe ich in dem Gespräch mit dem Präsidenten der IHK vor einigen Wochen klargestellt.

Ich glaube, in der jetzigen Phase der dritten Welle müssen wir uns unbedingt alle weiter an die Regeln halten, ob wir sie für sinnvoll halten oder nicht. Das sind wir den Menschen, die auf den Intensivstationen arbeiten und seit über einem Jahr extremen Belastungen ausgesetzt sind, schuldig. Und wir müssen weiterhin Leben und Gesundheit schützen. Die Impfungen in Europa, Deutschland und auch in unserer Region nehmen gerade so richtig Fahrt auf und wir haben eine Chance, die Pandemie bis zum Sommer mit Hilfe der Impfung zu besiegen. Das dürfen wir jetzt nicht durch unbedachte Aktionen gefährden.

Unabhängig davon gilt, dass wir uns alle an Regeln halten müssen, auch wenn wir sie nicht für notwendig halten. Das gilt für alle Lebensbereiche. Wenn sich jeder nur an die Regeln hält, die er selbst für richtig hält, dann hätten wir auch zum Beispiel keine Chance mehr gegen einen Dieb vorzugehen, der meint, dass er ein Recht hätte, bei uns einzubrechen. Deutschland ist ein Rechtsstaat und egal was man denkt: man muss sich an die bestehenden Regeln halten.

Mit freundlichen Grüßen Ihr

Dr. Peter Liese

Quelle: Dr. med. Peter Liese

