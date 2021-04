POL-HSK: Diebstahl in Thülen

Metalldiebe in Thülen

brilon-totallokal: Neue Teile einer Melkanlage entwendeten unbekannte Täter am Freitag auf der Straße “Freudental”. Die Metallteile lagen auf einem frei zugänglichen Hofgelände. Zwischen Freitag, 17 Uhr und Samstag, 18.05 Uhr entwendeten möglicherweise Schrottsammler die sieben, etwa zwei Meter langen Teile. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon