Endlich wieder ein frisch Gezapftes

Die Eventmanufaktur Risse & Rottke und die Warsteiner Brauerei liefern kühles Pilsener

brilon-totallokal: Passend zum Tag des Deutschen Bieres am Freitag können alle Warsteiner ein gezapftes Premium Pilsener genießen – frisch vom Fass und gut gekühlt. Die Eventmanufaktur Risse & Rottke und die Brauerei machen es möglich und liefern Warsteiner Premium Pilsener direkt nach Hause.

Beim Bier brauen gilt die älteste lebensmittelrechtliche Vorschrift der Welt – das deutsche Reinheitsgebot vom 23. April 1516. Darin wurde festgelegt, dass zum Brauen nur Wasser, Malz, Hopfen und Hefe verwendet werden darf. Der Tag des Deutschen Bieres am 23. April erinnert daran. Doch wie kann auf den „Biergeburtstag“ anstoßen werden, wenn die Lieblingskneipe geschlossen hat? Die Eventmanufaktur Risse & Rottke mit Unterstützung der Warsteiner Brauerei haben dafür eine kreative Lösung: Am Freitag bekommen Bierliebhaber ihr Pilsener mit dem Warsteiner Biertaxi frisch gezapft bis vor die Haustür geliefert. Natürlich unter Einhaltung aller Hygieneregeln, denn Abstand halten und Maske tragen ist noch immer das Gebot der Stunde.

„Gerade jetzt im Frühling, bei den wärmer werdenden Temperaturen, möchten wir, endlich wieder ein Warsteiner vom Fass genießen“, sagt Benjamin Payer von Warsteiner. Patrick Risse von Die Eventmanufaktur Risse & Rottke ergänzt: „Bereits im letzten Jahr ist die Aktion gut angenommen worden. Auch in diesem Jahr möchten wir, allen Bierfans in Warstein wieder ein Pilsener zu servieren.“

Geliefert wird das Premium Pilsener in 0,3l für 3 € in exklusiven Warsteiner Premium Cups – die es gratis dazu gibt. Bestellen können alle Warsteiner Bürgern ab 18 Jahren bis Donnerstag 20 Uhr per Mail an [email protected]. In der Bestellung sollten Name, Adresse und die gewünschte Anzahl der Biere angegeben werden. Das Biertaxi fährt am Freitag, den 23. April ab 16 Uhr im gesamten Warsteiner Stadtgebiet.