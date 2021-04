Online-Vortrag mit Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker zum Erhalt der Menschheit

Der Online-Vortrag am Dienstag, 27. April, von 19 bis 20.30 Uhr mit anschließender Diskussion dreht sich um das Thema „Wir sind dran. Club of Rome: Der große Bericht“

brilon-totallokal: „Wir verfügen über genügend Wissen, die erforderlichen Veränderungen für den Erhalt der Welt zu schaffen”, betont Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker. In seinem ersten, weltweit beachteten Bericht zur Lage der Menschheit (“Die Grenzen des Wachstums”, 1972) prognostizierte der Club of Rome den ultimativen Kollaps des Weltsystems in den nächsten 50 Jahren. Bereits in ihrem ersten Bericht von 1972 vertrat das junge Forscherteam die Auffassung: „Wenn das Wachstum im gleichen Tempo immer weiterginge, würden schwindende Rohstoffe und massive Verschmutzung zu einem Kollaps der globalen Systeme führen.“

Seitdem hat sich viel verändert und wir verfügen über genügend neues Wissen für die erforderlichen Veränderungen zum Erhalt unserer Welt. Die vom Menschen beherrschte Welt hat immer noch die Chance einer guten Zukunft für alle. Das geht aber nur, wenn die Menschheit aufhört, den Planeten zu ruinieren. Der Club of Rome ist sich sicher, dass das geht, selbst wenn es von Jahr zu Jahr schwieriger wird. Unser Wirtschaftssystem hat unter dem Diktat der Finanzmärkte mit seinen spekulativen Eskapaden die Tendenz, den Abstand zwischen Arm und Reich weiter aufzureißen. Die Weltbevölkerung muss endlich stabilisiert werden, nicht bloß aus ökologischen, sondern auch aus zwingenden sozialen und ökonomischen Gründen. Der Vortrag formuliert die Agenda für alle gesellschaftlich relevanten und möglichen Schritte der nächsten Jahre: faktenorientiert und debattenstark.

Der Referent Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, geb. 1939, ist deutscher Naturwissenschaftler und Politiker. Von 1998 bis 2005 war er Mitglied des Deutschen Bundestages, von 2012 bis 2018 Co-Präsident des Club of Rome. Von Weizsäcker hat zahlreiche Auszeichnungen bekommen, darunter die Ehrendoktorwürde der Soka Universität (Japan), den Theodor-Heuss-Preis und das Große Verdienstkreuz. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der VHS Lippstadt, Anröchte, Erwitte, Rüthen und Warstein und Infineon Technologies AG Warstein statt.

