Mobilität für Alle: Wie gestalten wir die Verkehrswende?

brilon-totallokal: Ob E-Autos, autonomes Fahren oder Flugtaxis – die Ansätze sind vielfältig. Klar ist nur: Ein Wandel unserer Mobilität ist unausweichlich.

Der Verkehrssektor ist für ca. 18 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich, über 90 Prozent davon gehen allein auf den Straßenverkehr zurück. Wollen wir unsere Klimaziele einhalten, müssen wir unsere Mobilitätssysteme verändern. Dabei muss die Akzeptanz der Bevölkerung gewährleistet sein und negative soziale Folgeeffekte vermieden werden. Aber wie gelingt dieser Wandel sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltig und gerecht? Wie verbinden wir die Anforderungen urbaner Zentren mit denen ländlicher Regionen?

Diese und weitere Fragen werden am Dienstag, 4. Mai, ab 19 Uhr bei der Online-Veranstaltung aus der Reihe „Smart Democracy“ mit Expert*innen diskutiert. Die Teilnehmer*innen sind herzlich eingeladen, ihre Fragen in die Diskussion einzubringen. Die Veranstaltung ist entgeltfrei, eine Anmeldung ist jedoch notwendig. 2017 ging die Veranstaltungsreihe “Smart Democracy” des Deutschen Volkshochschul-Verbandes unter Beteiligung von ca. 70 Volkshochschulen an den Start.

Bei technischen Fragen rund um die Online-Veranstaltung ist das Team der VHS BMO gern behilflich. Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS BMO (Brilon: 02961 6416, Marsberg: 02992 1280, Olsberg: 02962 3080) und im Internet unter www.vhs-bmo.de.

