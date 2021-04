Andreas Rother als IHK-Präsident wiedergewählt

Die Vollversammlung der IHK Arnsberg hat Andreas Rother erneut zu ihrem Präsidenten gewählt

brilon-totallokal: Am 22. April versammelte sich das am Jahresanfang neu gewählte Unternehmer-Parlament zur ersten Sitzung der Wahlperiode. Auf der Tagesordnung der virtuellen Sitzung stand folglich die Wahl des IHK-Präsidiums.

Mit absoluter Mehrheit haben die Vollversammlungsmitglieder Andreas Rother im Amt bestätigt. Der IHK-Präsident ist geschäftsführender Gesellschafter des IT-Unternehmens ahd GmbH & Co KG in Ense und steht seit Ende 2017 dem ehrenamtlichen Gremium vor. „Vor uns liegen spannende Jahre, in denen wir gemeinsam unsere IHK und die Region weiter nach vorne bringen werden“, dankte Andreas Rother der Unternehmerschaft für das ihm entgegenbrachte Vertrauen: „Ich freue mich sehr auf die anstehenden Aufgaben und insbesondere auf unsere erste Präsenssitzung nach der Pandemie.“

Das Präsidium komplementieren sechs Vizepräsidenten. Dies sind, wie schon in der letzten Wahlperiode, Dr. Stephan Guht, (A. & E. Keller GmbH & Co. KG in Arnsberg), Andreas Knappstein (Möbel Knappstein GmbH & Co. KG in Meschede), Egbert Neuhaus, (M. Westermann & Co. GmbH in Arnsberg), Stefan Osterhage (HELLA GmbH & Co. KGaA in Lippstadt), Ekkehart Hermann Schieffer (Schieffer GmbH & Co. KG in Lippstadt) und Hans-Günter Trockels (Kuchenmeister GmbH in Soest). Nicht wieder in das Präsidium gewählt wurde Daniela Tigges (Familotel Ebbinghof in Schmallenberg).

