Kampagnenstart „Klimaschutz mit BRAvour“ – Brilon ist dabei!

Die Klimakampagne der Bezirksregierung Arnsberg (BRA) „Klimaschutz mit BRAvour“ ist am 22. April 2021 mit einem digitalen Auftakt offiziell gestartet worden.

brilon-totallokal: Die Stadt Brilon, insgesamt 70 Kommunen sowie zwei Kreise im Regierungsbezirk Arnsberg sind mit dabei, um gemeinsam Bürgerinnen und Bürger aber auch Gewerbe- und Industriebetriebe für mehr Klimaschutz durch konkretes Handeln zu gewinnen. Die Kampagne umfasst grundsätzlich die fünf Themen Erneuerbare Energien, Gebäudesanierung, Nutzerverhalten, Mobilität und Klimafolgenanpassung, wobei im ersten Schritt der Fokus auf Dachphotovoltaik liegt.

Das entspricht dem Schwerpunkt, den sich die Stadt Brilon bereits zuvor für dieses Jahr gesetzt hatte. Die Stadtwerke Brilon erstellen dazu derzeit ein Tauglichkeitskonzept für die öffentlichen Gebäude in Stadt und Dörfern und beraten die Bürgerinnen und Bürger auch gerne zu allen Fragen rund um das Thema PV in einem persönlichen Gesprächstermin vor Ort. Unterstützt wird die Stadt Brilon im Rahmen von „Klimaschutz mit BRAvour“ durch die Bezirksregierung in Arnsberg ganz konkret mit der fachlichen Beratung und der Anpassung von aktualisierten Informationsmaterialien. Diese wurden von der EnergieAgentur.NRW als Mitinitiatorin der Klimakampagne zur Verfügung gestellt.

Bürgermeister Dr. Christof Bartsch

„Das Thema Klimaschutz ist existenziell und fordert auf allen Ebenen, vor allem aber an der kommunalen Basis mit ganz konkreten Maßnahmen. Daher war es für uns selbstverständlich, unmittelbar der Initiative der Bezirksregierung beizutreten.“ Adrian Mork, Leiter der Stabstelle Klimaschutz, Energie und Nachhaltigkeit bei der Bezirksregierung in Arnsberg ergänzt: „Wir freuen uns über die Teilnahme der Stadt Brilon. 70 Kommunen insgesamt bedeutet, dass wir mit der Klimaschutzkampagne 3,2 Millionen Menschen im Regierungsbezirk erreichen können.“ Damit würden die Menschen und die Kommunen und Kreise im Regierungsbezirk nicht nur ein Statement zu mehr Klimaschutz vor der Haustür abgeben, sondern sie werden selber tätig und entscheiden sich zum Beispiel für Photovoltaik auf dem eigenen Hausdach. Die Kampagne läuft über das ganze Jahr 2021.

https://www.bra.nrw.de/umwelt-gesundheit-arbeitsschutz/umwelt/klimaschutz-mit-bravour

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

