Die Kunst, aus Daten Entscheidungen abzuleiten

Prof. Dr. Frank Hellweg ist neu berufen für das Fachgebiet Data Science

brilon-totallokal: Digitale Technologien werden zur zentralen Herausforderung des 21. Jahrhunderts und berühren nahezu jeden Lebensbereich. Damit einher geht ein kontinuierliches Wachstum der zu verarbeitenden Datenmengen. Neue, leistungsstarke IT-Lösungen müssen her, um die Datenflut zielführend handeln zu können. Der neue Masterstudiengang Digitale Technologien nimmt sich genau dieser Herausforderung an. Mit dem Start zum Sommersemester ist auch Dr. Frank Hellweg als Professor für Data Science und Rechnernetze im Fachbereich Maschinenbau-Automatisierungstechnik in Soest neu berufen worden.

Gut drei Wochen ist das Sommersemester alt, die ersten Programmierkurse sind absolviert. Wie die Studierenden auch, hat Prof. Dr. Frank Hellweg die Hochschule bisher größtenteils digital erlebt. Das tut der Begeisterung für sein Lehrgebiet „Data Science und Rechnernetze“ sowie für die Region an sich aber keinen Abbruch. „Ein Problem, mit dem viele Kommunen zu kämpfen haben, ist, dass junge Fachkräfte in die Großstädte abwandern. Die Stärken hier sind die zentrale Lage, aber auch die Fachhochschule, die ihre Schwerpunkte auf zukunftsrelevante Themen wie die IT legt. Es ist eine große persönliche Motivation, daran mitzuarbeiten, dass die Region ihren Stellenwert halten kann. Die Region hat viel zu bieten und ich finde es gut und wichtig, dafür zu kämpfen.“

Nach der Ausbildung zum Fachinformatiker folgten das Studium der Informatik an der Universität Paderborn sowie die Promotion an der Technischen Universität Dortmund im Bereich Algorithmen für Big Data. Beruflich hat der aus Bünde stammende Informatiker zuletzt in verschiedenen Funktionen die Entwicklung von Software für Batterieelektronik für Kraftfahrzeuge vorangetrieben. Für die Lehre an der FH hat sich der Professor vorgenommen: „Immer mehr Menschen arbeiten in einem interdisziplinären Arbeitsumfeld, in dem Informatik einen zunehmenden Stellenwert einnimmt. Ich möchte mit den Studierenden meine Faszination für Themen wie Rechnernetze und Data Science teilen, und sie in die Lage versetzen, über diese Themen nicht nur mitreden, sondern tatkräftig mit anpacken zu können.”

Der Masterstudiengang Digitale Technologien orientiert sich an aktuellen digitalen Technologietrends und der Arbeitswelt 4.0, ist interdisziplinär angelegt und richtet sich damit an Studierende verschiedener Fachrichtungen. Ebenso vielfältig sind die Einsatzmöglichkeiten für Absolvent*innen in den Bereichen der additiven Fertigung, Automatisierung oder Simulation, des Interaktionsdesigns, des E-Business/Online-Marketing sowie im Smart Farming.

Mehr zum Studiengang unter www.fh-swf.de/cms/master-digitale-technologien.

Bild: Prof. Dr. Frank Hellweg ist neu an die Fachhochschule Südwestfalen in Soest berufen worden.

Fotocredits: privat

Quelle: Fachhochschule Südwestfalen

