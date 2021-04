Pfadfinder helfen Flüchtenden in Calais

Etwa fünfeinhalb Autostunden von Brilon entfernt befinden sich zur Zeit etwa 1.500 Flüchtende in Calais und dem benachbarten Dünkirchen, die einen Weg nach England suchen

brilon-totallokal: Nachdem der “Dschungel” von Calais 2016 von den französischen Behörden niedergerissen wurde, setzt die Regierung nun alles daran, einen neuen Dschungel zu verhindern. Kaum haben die Flüchtenden einen Schlaf- und Kochplatz gefunden, werden sie von Sicherheitskräften vertrieben und Zelte, Schlafsäcke und mitunter auch persönlicher Besitz zerstört.

Und doch sind die Menschen geblieben und hoffen weiter.Hinzu kommt, dass nach dem Brexit die Versorgung der Menschen nahezu zusammengebrochen ist.

Aus Großbritannien, der bisherigen Hauptversorgungsroute, kommen keine Sachspenden mehr zu den geflüchteten Menschen. Durch die Pandemie bleiben zudem die Volunteers, also die freiwilligen Helfer*innen aus.

Nach dem Bericht in der WP am 7. April über die Lage der Flüchtlinge in Calais, entschieden die Briloner Pfadfinder zu helfen. In kurzer Zeit packten die Pfadfinder ca. 40 Lebensmittelpakete, spendeten viele Wolldecken, Schlafsäcke, Isomatten, einige Rucksäcke, Handys mit Zubehör und Kunststoffplanen. Unterstützt wurden sie mit Geldspenden in Höhe von ca. 1.200 € von ehemaligen Pfadfindern, dem Madrigalchor Brilon und der Schlaraffia im Suerland e.V.

Am Donnerstag, den 22. April wurden alle Spenden nach Düsseldorf gebracht. Die deutsche Initiative „Flüchtlinge willkommen in Düsseldorf“ freute sich sehr über die große Spendenbereitschaft aus dem Sauerland. Die Düsseldorfer waren insgesamt überwältigt von der Resonanz ihres Spendenaufrufes. Statt des erhofften einen Bullis fuhren Samstag, den 24. April ein 7,5 t LKW und ein Sprinter nach Calais! An dieser Stelle Dank an alle, die diese Aktion möglich gemacht haben!Weitere Infos auf: www.dpsg-brilon.de

Quelle: Christiane Brandenburg – Briloner Pfadfinder

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon