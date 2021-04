Fachhochschule beim 6. Hochschulforum vertreten

Fachvorträge zu Apps für das Herdenmanagement oder zu Speed-Dating-Formaten zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung

brilon-totallokal: Mit insgesamt acht Fachvorträgen gestalten Wissenschaftler*innen der Fachhochschule Südwestfalen die sechste Ausgabe des Hochschulforums „Ökonomie und Innovation in der Agrar- und Ernährungswirtschaft“ mit. In digitaler Form geht es am Donnerstag, 6. Mai 2021 in Vorträgen und Diskussionsrunden um das Leitthema „Vielfältige Strukturen in der Landwirtschaft – Herausforderungen und Perspektiven“. Das Format richtet sich vorrangig an Wissenschaftler*innen sowie Studierende und Praxispartner*innen. Interessierte Bürger*innen sind ebenso sehr willkommen.

Das Hochschulforum, in diesem Jahr organisiert durch die Hochschule Neubrandenburg, ist unter dem Motto „wissenschaftlich und praxisnah“ das Forum der angewandten Agrarökonomie an Fachhochschulen im deutschsprachigen Raum. Vor dem Hintergrund der politischen Diskussionen zur Neuausrichtung der Agrarwirtschaft werden hier sachbezogene aktuelle Beiträge aus anwendungsorientierter Forschungstätigkeit gebündelt.

Auch Wissenschaftler*innen der Fachhochschule Südwestfalen, Fachbereich Agrarwirtschaft, leisten in der kommenden Ausgabe einen starken Beitrag. Sie steuern insgesamt acht Fachvorträge zu Themen wie beispielsweise staatliches Tierwohlkennzeichen, integrierte Smartphone-Apps für das Herdenmanagement, Speed-Dating-Gesprächsformate zwischen Landwirt*innen und Bürger*innen oder den Zusammenhang von Milchleistung mit der Vergabe von Kuh-Namen zum Programm bei. Außerdem übernehmen Dekan Prof. Dr. Wolf Lorleberg sowie Prof. Dr. Mergenthaler die Moderation verschiedener Vortragsrunden.

Die Online-Veranstaltung beginnt am 6. Mai um 10 Uhr und ist in drei Vortragsrunden gegliedert, in denen die Besucher*innen zwischen mehreren Themenblöcken wählen können. So geht es in der ersten Vortragsrunde ab 10.30 Uhr um die Themen „Ackerbau“, „Agribusiness“, „Perspektiven“ und „Digitalisierung“, gefolgt von „Rinderhaltung“, „Neue Märkte“ und „Gesellschaft“ in der zweite Vortragsrunde ab 11.30 Uhr. Die dritte Vortragsrunde ab 13.15 Uhr thematisiert „Milch“, „Betriebswirtschaft“ und „Strukturen“.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Zugangslinks für die Tagung 2021 sind auf der Website zu finden unter www.das-hochschulforum.de.

Hintergrund:

Das Hochschulforum, das 2016 zum 1. Mal an der Hochschule Osnabrück stattfand, wird von einer offenen Kooperation von Hochschullehrer*innen der Agrarökonomie an deutschsprachigen Fach-/Hochschulen mit agrar- und ernährungswirtschaftlichem Schwerpunkt getragen. Es wird jährlich an verschiedenen Hochschulstandorten veranstaltet. Die Fachhochschule Südwestfalen engagiert sich seit der Gründung im Organisationsteam und war 2017 selbst Gastgeberin am Standort Soest.

