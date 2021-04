NRW-SPD wählt Reserverliste für die Bundestagswahl

Dirk Wiese (MdB) auf Platz 5

brilon-totallokal: Der heimische Bundestagsabgeordnete und Fraktionsvize Dirk Wiese ist von den Delegierten der NRW-SPD bei der Landesdelegiertenkonferenz am 24. April auf Platz 5 der Reserveliste gewählt worden.

“Ich bedanke mich für diesen großen Vertrauensvorschuss der Delegierten aus ganz NRW. Dies freut mich umso mehr, da es eine Anerkennung für die Arbeit in den vergangenen Jahren ist, aber auch deutlich macht, dass das Sauerland mit mir eine starke Stimme in Berlin hat.”, so Dirk Wiese (MdB) nach der Abstimmung.

“Ich freue mich jetzt auf den Wahlkampf bis zum 26. September vor Ort im Sauerland. Als heimischer Bundestagsabgeordneter bin ich für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort stets ansprechbar. Im Mittelpunkt meiner täglichen Arbeit steht dabei immer das Ziel, dass unsere Heimatregion liebens- und lebenswert bleibt und wir aktiv die Zukunft gestalten.”, erklärt Dirk Wiese (MdB).

