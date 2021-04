Online-Vortrag: Der Hohe Dom zu Paderborn

Der Hohe Dom ist das Wahrzeichen des Erzbistums Paderborn und aufgrund seiner historischen Bedeutung weit über die Stadtgrenze bekannt

brilon-totallokal: Am Dom, aber auch in der Umgebung, lassen sich Spuren der gesamten Baugeschichte entdecken. Jede Epoche lässt sich im Gemäuer des Doms oder in der Ausstattung lesen, erkennen und benennen.

In diesem bebilderten Online-Vortrag am Donnerstag, 6. Mai, wird der Blick für die Details des Bauwerks geschärft. Von 19 bis 21 Uhr werden die Epochen auch mit Blick auf den historischen Hintergrund betrachtet.

Bei technischen Fragen zum Online-Vortrag unterstützt das Team der VHS BMO gern. Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS BMO (Brilon: 02961 6416, Marsberg: 02992 1280, Olsberg: 02962 3080) oder im Internet unter www.vhs-bmo.de.

Fotocredits: pixabay

Quelle: VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon