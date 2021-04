Einladung zur Videokonferenz „Wald der Zukunft“

Wie soll Brilons „Wald der Zukunft“ aussehen?

brilon-totallokal: Die Stadt Brilon hat im vergangenen Jahr den Runden Tisch „Borkenkäfer“ gegründet, der aus Vertretern des Stadtrates und Mitarbeitern der Stadtverwaltung unter Vorsitz von Herrn Bürgermeister Dr. Bartsch besteht.

Nun soll auch den Briloner Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben werden, sich in die Diskussion und Meinungsfindung mit einzubringen, wie Brilons „Wald der Zukunft“ aussehen soll.

Aus diesem Grund findet am Freitag, 07.05.2021, um 18.00 Uhr eine Videokonferenz via WebEx statt. An dieser Konferenz können alle Interessierten teilnehmen und ihre Vorschläge und Anregungen mit in die Diskussion einbringen.

Teilnehmen kann, wer den nachfolgenden Meeting-Link zusammen mit der Meeting-Kennnummer und dem beigefügten Passwort eingibt:

Meeting-Link:

https://stadtbrilon.my.webex.com/stadtbrilon.my/j.php?MTID=m85cfcacf89de26e7c00bc0778eed6fa6

Meeting-Kennnummer: 163 263 0982

Passwort: ForstApril2021

Weitere Möglichkeiten zur Teilnahme sind folgende:

Über Videosystem beitreten: [email protected] – alternativ 62.109.219.4 wählen und Meeting-Nummer eingeben.

– alternativ 62.109.219.4 wählen und Meeting-Nummer eingeben. Über Telefon beitreten:

+49-619-6781-9736 Germany Toll

+49-89-95467578 Germany Toll 2

Zugriffscode: 163 263 0982

PIN: (36778277 über Telefon- und Videosysteme)

An diesem Abend stehen neben dem Bürgermeister der Stadt Brilon, Herrn Dr. Christof Bartsch, auch Vertreter/innen des Stadtrates Brilon und Mitarbeiter des Stadtforstbetriebes Brilon unter der Leitung von Herrn Dr. Gerrit Bub für Fragen und eine Diskussion zur Verfügung. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon