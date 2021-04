Lions Club Brilon-Marsberg unterstützt Frauenhaus in Arnsberg

Bereits zum 2. Mal unterstützt der Lions Club Brilon-Marsberg binnen eines Jahres das Frauenhaus in Arnsberg mit einer Spende.

brilon-totallokal: Insgesamt 3.000,- € stellt man so der chronisch unterfinanzierten Einrichtung zur Verfügung, um die größte finanzielle Not etwas abzufedern. Gerade durch die Pandemie kommt es immer häufiger zu häuslichen Übergriffen an Frauen und Kindern, die sich oft in psychischer, physischer oder sexualisierter Gewalt zeigen.

„Dieser Zustand ist unerträglich und nicht hinnehmbar!“ sagt Stephan Braun, amtierender Präsident des Lions Clubs Brilon-Marsberg. „Wir wollten hier ein Zeichen setzen, Not lindern und auch das überaus große Engagement der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von „Frauen helfen Frauen Arnsberg e. V.“ würdigen.“

Das Arnsberger Frauenhaus ist das einzige im gesamten Hochsauerlandkreis. Zum Betrieb der Einrichtung ist man zu großen Teilen auf Spenden angewiesen, obwohl die Arbeit vor Ort doch eine Gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist! Und doch reichen die öffentlichen Mittel bei weitem nicht aus.

