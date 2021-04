Kostenlose Online-Führungen im Sauerland-Museum

Museum für Besucher geschlossen

brilon-totallokal: Wegen der verschärften Bedingungen des Infektionsschutzgesetzes hat das Sauerland-Museum seit dem letzten Wochenende wieder geschlossen.

Deshalb bietet das Museumsteam an den kommenden Wochenenden kostenlose Online-Führungen durch die Dauer- und die Sonderausstellung an, die live vor Ort mit den Museumsguides gefilmt werden.

Sonntags um 11 Uhr geht es für die ganze Familie vom Sofa aus in die Sonderausstellung “Eiszeit – Leben im Extrem”. Der Museumsguide entführt 45 Minuten lang in die Zeit vor 20.000 Jahren, als Mammuts und Wollnashörner durch das baumlose Sauerland gewandert sind.

Wer einmal einen geführten Einblick in die Dauerausstellung im Sauerland-Museum bekommen möchte, schaltet sich sonntags um 14 Uhr zur Live-Führung dazu. Interessante Details über die Geschichte des Sauerlandes, angefangen in der Steinzeit über die Zeit der Kurfürsten und Preußen bis heute werden in kurzweiligen 60 Minuten präsentiert.

Die Live-Führungen werden über Webex abgehalten, die Zugangslinks sind auf der Homepage des Museums abrufbar: www.sauerland-museum.de Auch die virtuellen Kindergeburtstage sind weiterhin buchbar.

