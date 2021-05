Soforthilfeprogramm Bibliotheken läuft für 2021 an

Auch in diesem Jahr haben Bibliotheken in ländlichen Räumen die Möglichkeit durch das Soforthilfeprogramm Bibliotheken gefördert zu werden

brilon-totallokal: Mit dem Motto “Vor Ort für Alle” richtet sich die Förderung an Bibliotheken in Kommunen von bis zu 20.000 Einwohnern und verfolgt das Ziel, ein zeitgemäßes Bibliotheksangebot zu ermöglichen und Bibliotheken als Dritte Orte in ländlichen Räumen zu stärken.

Die ausgewählten Projekte werden mit bis zu 75 Prozent der förderfähigen Kosten bzw. maximal einmalig 25.000 Euro pro Bibliothek unterstützt. Förderfähige Maßnahmen können dabei Investitionen in Ausstattung oder auch Bau- und Instandsetzungskosten zur Entwicklung zum “Dritten Ort” beinhalten.

Der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese freut sich sehr über die Neuauflage des Programms: “Letztes Jahr konnte der Hochsauerlandkreis von diesem Soforthilfeprogramm in Brilon und in Olsberg großzügig profitieren. Das ist eine tolle Gelegenheit für unsere Bibliotheken und hoffentlich ist auch dieses Jahr eine Unterstützung für die ein oder andere Maßnahme in den Bibliotheken vor Ort möglich!” Das Soforthilfeprogramm wird durch die Bundesregierung im Rahmen des Programms “Kultur in ländlichen Räumen” mit insgesamt 1,5 Millionen Euro gefördert. Die Mittel hierfür stammen aus dem Bundesprogramm “Ländliche Entwicklung” (BULE). Der Deutsche Bibliotheksverband e. V. (dbv) übernimmt auch in diesem Jahr die Durchführung der Förderung.

Weitere Informationen zu Ablauf und Antragstellung gibt es online unter:

www.bibliotheksverband.de/dbv/projekte/vor-ort-fuer-alle.html

