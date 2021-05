Der innovative Kompaktlehrgang für zeitgemäßes Ausbilden

brilon-totallokal: Die Corona-Pandemie, demografischer Wandel, Fachkräftemangel und die Digitalisierung sind nur einige der Herausforderungen für Unternehmen auch und besonders im Rahmen der beruflichen Ausbildung.

Heutige Auszubildende sind anspruchsvoller, selbstbewusster, aber auch kritischer, haben andere Werte und sind für viele Ausbilder ein großes Buch mit sieben Siegeln. Gleichzeitig benötigen Unternehmen jetzt vielmehr kreative, innovative junge Mitarbeiter, die zudem enorm sozial kompetent sind und bestenfalls aus Leidenschaft arbeiten. Vieles rund um die Ausbildung muss neu gedacht werden.

Deshalb bietet die Akademie für Ausbilder und Auszubildende (eine Plattform des IHK-Bildungsinstituts) jetzt eine innovative und zeitgemäße Qualifizierung an: Der „Ausbildungs-Coach (IHK)“. Im Rahmen der fünftägigen Weiterbildung lernen die Teilnehmer, Ausbildung neu zu denken und zu organisieren. Lehrgangsstart ist am 14. Juni 2021 in Arnsberg. Angesprochen werden alle Ausbilder, Ausbildungsbegleiter und künftige Ausbilder, die Coaching als zeitgemäße Form der Personalentwicklung verstehen und diesbezüglich Kompetenzen erwerben möchten.

Die angehenden Coaches können im Anschluss an den Lehrgang zusätzlich das freiwillige Zertifikat „Ausbildungs-Coach (IHK)“ erhalten. Voraussetzung dafür ist die 100-prozentige Anwesenheit während aller fünf Module und das Bestehen des Tests. Bei Nichtbestehen oder Nichtteilnahme wird eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt.

Weitere Infos können bei Ute Schemmann, Telefon: 02941 9747529 oder per E-Mail: [email protected] erfragt werden.

Quelle: Industrie- und Handelskammer Arnsberg Hellweg-Sauerland

