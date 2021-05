Deine Ausbildung – Deine Zukunft

brilon-totallokal: Die Handwerkskammer Südwestfalen bietet Schülerinnen und Schülern am 11. und 12. Mai 2021 unter der Überschrift „Gönn’ Dir Handwerk“ online individuelle Beratungen zur Berufsorientierung und Karriereplanung an. In der Zeit von 15 – 18 Uhr können Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse und deren Eltern sich über die duale Ausbildung im Handwerk informieren.

„Wir unterstützen Jugendliche und Eltern bei der Berufswahl. Bei allein 130 Ausbildungsberufen im Handwerk ist es nicht einfach, die Unterschiede zwischen den Arbeitsgebieten festzustellen und den passenden Beruf für sich zu finden,“ weiß Cornelia Sauer, Bildungslotsin im Team Fachkräftesicherung der Handwerkskammer Südwestfalen.

Für 2021 sind über 500 freie Ausbildungsplätze gemeldet. Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen, die noch auf der Suche nach dem für sie geeigneten Ausbildungsplatz sind, sind daher herzlich willkommen. „Dank der Ausbildungsbotschafter, die mit uns digitale Schuleinsätze durchführen, und unserer Lehrstellenbörse können wir im persönlichen Gespräch auf freie Ausbildungsplätze für 2021 hinweisen und direkt den Kontakt zum Ausbildungsbetrieb herstellen“, erklärt Bianca Weickardt, Bildungslotsin im Team Fachkräftesicherung, die Wichtigkeit der Veranstaltung.

Die Themengebiete von Gönn’ Dir Handwerk sind

Berufsorientierung, Karrierewege und Vermittlung (Bianca Weickardt, Cornelia Sauer, Konstantina Roussi, Yvonne Köhler, Bildungslotsen)

Praktikum und Ausbildung für Geflüchtete (Udo Linnenbrink, Willkommenslotse)

Ausbildung von Menschen mit besonderem Förderbedarf (Karin Görtz -Brose, Inklusio nsberaterin)

Verena Kurth, Leiterin des Teams Fachkräftesicherung, freut sich auf die Veranstaltung. „Gönn’ Dir Handwerk ist offen für alle. Sie findet zeitgleich online für den Hochsauerlandkreis, den Märkischen Kreis und die Kreise Olpe und Siegen-Wittgenstein statt.“ Eine Anmeldung ist auf www.hwk-swf.de unter Veranstaltungen und direkt per E-Mail über [email protected]-swf.de möglich.

